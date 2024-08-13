Англія

Лідер "синіх" продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Коул Палмер продовжив контракт із Челсі, повідомляють журналісти Девід Орнштейн і Фабріціо Романо.

За їхньою інформацією, 22-річний футболіст підписав нову угоду до літа 2033 року. Попередня діяла до 2031 року.

Хоч Орнштейн і Романо про це не повідомляють, раніше була інформація, що англієць отримає підвищення заробітної плати за блискучий дебютний сезон після переходу з Манчестер Сіті.

Минулого сезону Палмер провів 48 матчів на полі у всіх турнірах: на його рахунку 27 голів і 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі зробив нову пропозицію щодо Феліша.