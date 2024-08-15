Заміна Аліссону у майбутньому.
Мамардашвілі, getty images
15 серпня 2024, 17:26
Воротар іспанської Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі найближчим часом перейде до Ліверпуля й одразу відправиться в оренду до Борнмута. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 23-річний голкіпер вже прийняв план його розвитку запропонований "червоними" та особисті умови контракту. Трансфер грузина обійдеться Ліверпулю щонайменше у 30 мільйонів євро.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн євро.
У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".