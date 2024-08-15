Англія

Заміна Аліссону у майбутньому.

Воротар іспанської Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі найближчим часом перейде до Ліверпуля й одразу відправиться в оренду до Борнмута. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 23-річний голкіпер вже прийняв план його розвитку запропонований "червоними" та особисті умови контракту. Трансфер грузина обійдеться Ліверпулю щонайменше у 30 мільйонів євро.