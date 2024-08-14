Англія

Грузин таки опиниться на Енфілді.

Воротар Валенсії Георгій Мамардашвілі продовжить кар'єру у Ліверпулі, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, грузин погодився на перехід у команду Слота. Мерсисайдці розглядають можливість купити грузинського воротаря більш ніж за 30 мільйонів євро і відразу віддати в оренду.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн євро.

У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".