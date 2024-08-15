Англія

Капітан "червоних дияволів" продовжить виступати в Манчестері до літа 2027 року.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував підписання нового контракту із "червоними дияволами", який тепер розрахований до літа 2027 року.

"Усі знають мою пристрасть до Манчестер Юнайтед. Я розумію відповідальність і важливість цієї футболки, а також рівень відданості та бажання, необхідні для того, щоб представляти цей неймовірний клуб.

У мене вже було стільки особливих моментів тут: чути, як моє ім’я співають зі Стретфорд-Енду, зробити хет-трик у матчі Лідсом, бути капітаном команди на Олд Траффорд на міжнародних матчах і здобути трофеї на Вемблі. Але я б не підписав цей контракт, якби не вірив, що мої найкращі моменти у футболці Юнайтед ще попереду.

З моїх розмов із футбольним керівництвом і головним тренером стало зрозуміло, наскільки всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки. Я бачу, наскільки позитивним буде майбутнє, і я із задоволенням веду цю команду вперед", — наводить слова Фернандеша прес-служба клубу.

Нагадаємо, Бруну виступає за МЮ з 2020 року. На його рахунку 234 матчі, 79 голів та 67 асистів.