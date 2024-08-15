Капітан "червоних дияволів" продовжить виступати в Манчестері до літа 2027 року.
Бруну Фернандеш, Getty Images
15 серпня 2024, 19:23
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував підписання нового контракту із "червоними дияволами", який тепер розрахований до літа 2027 року.
"Усі знають мою пристрасть до Манчестер Юнайтед. Я розумію відповідальність і важливість цієї футболки, а також рівень відданості та бажання, необхідні для того, щоб представляти цей неймовірний клуб.
У мене вже було стільки особливих моментів тут: чути, як моє ім’я співають зі Стретфорд-Енду, зробити хет-трик у матчі Лідсом, бути капітаном команди на Олд Траффорд на міжнародних матчах і здобути трофеї на Вемблі. Але я б не підписав цей контракт, якби не вірив, що мої найкращі моменти у футболці Юнайтед ще попереду.
З моїх розмов із футбольним керівництвом і головним тренером стало зрозуміло, наскільки всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки. Я бачу, наскільки позитивним буде майбутнє, і я із задоволенням веду цю команду вперед", — наводить слова Фернандеша прес-служба клубу.
Нагадаємо, Бруну виступає за МЮ з 2020 року. На його рахунку 234 матчі, 79 голів та 67 асистів.