Англія

Нідерландський захисник поділився своїми емоціями після переходу до складу "червоних дияволів".

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт прокоментував свій перехід до складу "червоних дияволів" із мюнхенської Баварії.

"Мені насправді дуже подобається цей проект. Завжди приємно кудись поїхати та відчути себе частиною нового проекту, відчути себе частиною чогось нового. Сподіваюся, я, а також інші гравці, які прийдуть цього літа, зможуть зробити великий внесок у майбутню історію Манчестер Юнайтед і повернути клуб туди, де йому і місце: на вершину.

Крім того, це приголомшливий клуб, один з найбільших у світі, з приголомшливою історією, безліччю приголомшливих гравців, приголомшливих захисників.

Я дуже схвильований. Я дійсно довго на це чекав! Усю відпустку я чекав на повідомлення про те, що все вирішено, і ось нарешті це сталося. Тож я не можу дочекатися початку.

Це приголомшливий виклик мати можливість виступати в Англії, в одному з найбільших клубів світу, в найбільшій лізі у світі. Мене надихають ці нові виклики, і мені подобається, коли мені кидають виклик.

Здобути таку можливість і грати за цей клуб на такому рівні, допомагати йому вигравати трофеї — це неймовірно. Сподіваюся, я зможу зіграти свою роль у майбутній історії Манчестер Юнайтед", — наводить слова де Лігта прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш продовжив контракт з Манчестер Юнайтед.