Англія

Тренер Манчестер Юнайтед підходить до старту чемпіонату не в найліпшому настрої.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг висловився напередодні старту сезону в АПЛ.

"Команда не готова, але чемпіонат починається. Є багато менеджерів, які безумовно мають цю проблему, але ми повинні почати. Ми не можемо сховатися від цього. Ми не можемо втекти від неї. Ми повинні з цим боротися", — вважає тен Гаг.

Сьогодні МЮ та Фулгем відкриють новий сезон матчем на Олд Траффорд. Стартовий свисток пролунає о 22:00.