Україна

Команда налаштовується на чергового єврокубкового суперника.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився про наступного суперника в єврокубках — Бетіс, з яким українцям належить зіграти у кваліфікації ЛК.

"Де б я не працював, завжди попадаються такі суперники. У Зорі працював — грали з Лейпцигом, Феєнордом, Легією у свої кращі часи. Зараз Бетіс.

Гарний і потужний суперник. Вони грають у трохи інший футбол — контроль м’яча, пас і т.д. Буде непогана гра, я думаю, цікава. Будемо готуватись, а там подивимось", — сказав Вернидуб.

Матчі між Кривбасом та Бетісом відбудуться 22 та 29 серпня.