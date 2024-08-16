Ліга Європи

Хавбек криворізької команди поділився своїми думками після вильоту з кваліфікації Ліги Європи.

Півзахисник Кривбасу Максим Луньов прокоментував повторну поразку проти чеської Вікторії (0:1) у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Відчуваємо деяке виснаження. Адже втратили шанс пройти далі. На сьогоднішній день Вікторія була сильніше. Кожен з футболістів Кривбасу зробив все, що від нього залежить. Кожен хотів перемогти, але, на жаль, не вдалось цього разу.

Важко сказати, чому погана реалізація. Треба ще більше працювати, аби усунути цей недолік. Можна казати, що завгодно. Ми сьогодні вийшли на поле — повний стадіон. В такі моменти не думаєш про якусь втому. Виходиш і граєш.

Бетіс — дуже хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати мʼяч. Це єврокубки, тому просто не буде ні з ким", — наводить слова Луньова прес-служба клубу.

Кривбас вилетів до раунду плей-оф Ліги конференцій, де зіграє проти іспанського Бетіса. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вікторія Пльзень – Кривбас.