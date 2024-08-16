Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 серпня 2024 року.

У стартовому турі іспанської Ла Ліги у новому сезоні Жирона в гостях поділила очки з Бетісом (1:1).

Господарі поля відкрили рахунок вже на шостій хвилині зусиллями Марка Бартри, який забив після розіграшу кутового.

Однак у середині другого тайму Жирона відігралася завдяки замінам Мічела — Альмена віддав передачу до центру штрафного майданчика на Месіхоя, який у дотик переправив м'яч у ворота.

Також додамо, що український вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч через проблеми зі здоров'ям.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Жирона:

Реал Бетіс — Жирона 1:1

Голи: Бартра, 6 - Місехой, 72.

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Бартра, Льоренте, Перро — Карвалью (Алтіміра, 79), Рока (Кардосо, 79) — Форнальс (Санчес Родрігес, 59), Фекір, Хуанмі (Еззалзулі, 59) — Руїбаль (Авіла, 70).

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Місехой, 70), Ромеу (Соліс, 66), Мартін — Порту (Альмена Горкайо, 66), Руїс (Стуані, 81), Хіль (Крейчі, 81).

Попередження: Перро, Руїбаль.