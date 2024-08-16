Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1-го туру чемпіонату Англії, який пройде 16 серпня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу 1-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Фулгемом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

МЮ — Фулгем

П'ятниця, 16 серпня, Олд Траффорд, Манчестер, пряма трансляція на Setanta Sports

Минулими вихідними футбольний сезон в Англії відкрили матчем за Суперкубок, де Манчестер Юнайтед поступився в серії пенальті Манчестер Сіті. Тепер команді тен Гага випала честь зіграти в першому матчі АПЛ.

Минулий сезон став розчаруванням для МЮ — команда завершила змагання на 8-й сходинці, але завдяки перемозі в Кубку Англії все ж пробилась у єврокубки. Натомість Фулгем фінішував на 13-му місці, відставши від манкуніанців на 13 очок.

Команда тен Гага виграла лише два з п'яти товариських матчів цього літа. За підсумками передсезоння складно виділити когось із гравців. Хтось пізно приїхав зі збірної, хтось лікувався, багато хто просто не показав нічого видатного.

За два дні до матчу МЮ підписав двох гравців Баварії. Мюнхенці отримали 45 мільйонів євро за Маттейса де Лігта та 15 за Нуссаїра Мазрауї. До кожного з них належить ще п'ять мільйонів бонусів. Того ж дня, лише трохи раніше МЮ позбавився Аарона Ван-Бісаки.

Два сезони поспіль Фулгем посідає місця у середині таблиці. Боротися за виживання йому не доводиться, а дістатись єврозони не вистачає сил. Проте тенденції проглядаються. Зокрема, в трансферній політиці.

Еміль Сміт-Роу став головним підписанням Фулгема цього літа та оновив трансферний рекорд лондонської команди. З перших матчів він постарався виправдати довіру і заплачені за нього гроші. Новачок відзначився голами у кожній із двох контрольних зустрічей, у яких брав участь.

Проте не обійшлось без втрат для команди Марку Сілви. Влітку з гравців основної обойми залишили команду Жоау Пальїнья, Тосін Адарабіойо, Боббі Рід, Вілліан та Тім Рим. Тим часом куплені Хорхе Куенко, вищезгаданий Еміль Сміт-Роу та Раян Сессеньйон.

Орієнтовні склади

МЮ: Онана — Далот, Магуайр, Еванс, Мартінес — Майну, Каземіро — Діалло, Маунт, Решфорд — Фернандеш

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бассі, Робінсон — Рід, Лукіч — Траоре, Сміт-Роу, Івобі — Муніз

Очні зустрічі

прогноз 1:1

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