Англія

Леслі Угочукву може змінити клуб цього літа.

Півзахисник Челсі Леслі Угочукву може тимчасово змінити команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст The Atheltic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, послугами 20-річного француза зацікавлений Саутгемптон, який готовий орендувати футболіста до кінця сезону.

При цьому наголошується, що керівництво "синіх" не включатиме опцію викупу футболіста, оскільки вважає його перспективним на майбутнє.

Минулого сезону Угочукву провів 15 матчів без результативних дій.