Ліга Європи

Голкіпер криворізької команди поділився своїми думками після гри з Вікторією.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії (0:1).

"По–перше, хочу сказати, що я пишаюсь своєю командою. Ми провели два матчі проти хорошого суперника на дуже високому рівні. Можна віднести до пасиву тільки перші 20 хвилин другого тайму в Кошице. Вважаю, ми виглядали краще та повинні були проходити Вікторію, якби реалізували всі свої моменти.

Дуже класно грати за такої підтримки. Хоч це і були фани суперника, але ми сумували за такою атмосферою. Тому вболівальники нам зовсім не заважали, а навпаки.

Момент з пропущеним голом? Думаю, це награна комбінація Вікторії. Вони і в першому таймі частенько виконували подачі на дальню стійку, але ми намагались не давати їм це робити. На жаль, один раз така подача таки пройшла.

Основна причина поразки напевно в реалізації моментів. Були хороші шанси, аби забити, в першому таймі, але ми не могли як слід розпорядитись мʼячем. Маємо, що маємо. Якщо ми додамо в цьому компоненті, то зможемо перегравати таких суперників, як Вікторія.

Увесь минулий рік ми працювали заради того, аби в наступному сезоні у нас було багато ігор: УПЛ і єврокубки. Ми тільки раді, що знаходимось в такому насиченому графіку. Зараз вже всі думки про Верес. Треба реабілітовуватись, адже у Львові команда зазнала болючої поразки. У Рівному треба зіграти з позиції сили та перемогти", — наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Додамо, що Кривбас продовжить єврокубки у кваліфікації Ліги конференції, де у раунді плей-оф зіграє проти іспанського Бетіса.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вікторія Пльзень – Кривбас.