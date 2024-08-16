Подивимося в новому сезоні.
Мудрик, getty images
16 серпня 2024, 17:46
Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик висловився про ігровий стиль нового головного тренера лондонської команди Енцо Марески. Слова українця наводить офіційний сайт "синіх".
"Мені сподобалося працювати з ним. Стиль гри Енцо безумовно допоможе мені. Буде цікаво подивитися, як ми станемо грати в новому сезоні. Сподіваюся, що ми доб'ємося успіху.
Давайте довіримося процесу, а потім будемо насолоджуватися матчами у нашому виконанні", — заявив Мудрик.