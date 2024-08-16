Україна

Українець розповів про свою форму.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик вважає, що він ще не показав, на якому рівні здатен виступатив лондонській команді.

"Люди ще не бачили моєї найкращої версії. Багато ще попереду. Я наполегливо працюю як на полі, так і поза ним. Іноді те, чого ти дуже хочеш, приходить тільки в правильний момент.

Можна перестаратися, тому треба знайти баланс між тяжкою роботою та тим, щоб взагалі не намагатися. Коли знайдеш цей баланс, прийде успіх. Я впевнений, що згодом ви побачите мою найкращу форму", – сказав Мудрик.

Нагадаємо, Мудрик "відзначився" черговим яскравим промахом у товариській грі проти Реалаю