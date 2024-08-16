Українець розповів про свою форму.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
16 серпня 2024, 15:21
Вінгер Челсі Михайло Мудрик вважає, що він ще не показав, на якому рівні здатен виступатив лондонській команді.
"Люди ще не бачили моєї найкращої версії. Багато ще попереду. Я наполегливо працюю як на полі, так і поза ним. Іноді те, чого ти дуже хочеш, приходить тільки в правильний момент.
Можна перестаратися, тому треба знайти баланс між тяжкою роботою та тим, щоб взагалі не намагатися. Коли знайдеш цей баланс, прийде успіх. Я впевнений, що згодом ви побачите мою найкращу форму", – сказав Мудрик.
Нагадаємо, Мудрик "відзначився" черговим яскравим промахом у товариській грі проти Реалаю