Англія

Португалець дуже сильно хоче повернутися до Лондону.

Вінгер мадридського Атлетіко Жоау Феліш готовий піти на зниження заробітної плати, щоб вписатися в структуру витрат лондонського Челсі та повернутися на Стемфорд Бридж. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, на поточний момент Атлетіко та Челсі не досягли домовленості про суму трансферу за 24-річного португальця.

Зазначається, що лондонський клуб готовий укласти трудову угоду з Фелішем тільки на власних умовах.