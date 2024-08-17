Португалець дуже сильно хоче повернутися до Лондону.
Феліш, getty images
17 серпня 2024, 11:48
Вінгер мадридського Атлетіко Жоау Феліш готовий піти на зниження заробітної плати, щоб вписатися в структуру витрат лондонського Челсі та повернутися на Стемфорд Бридж. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, на поточний момент Атлетіко та Челсі не досягли домовленості про суму трансферу за 24-річного португальця.
Зазначається, що лондонський клуб готовий укласти трудову угоду з Фелішем тільки на власних умовах.
Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жоау Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Челсі зробив нову пропозицію щодо Феліша.