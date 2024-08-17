Англія

Італієць дебютує в Челсі матчем проти свого вчителя.

Напередодні матчу 1-го туру АПЛ між лондонським Челсі та Манчестер Сіті, головний тренер "синіх" Енцо Мареска поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.

"Це чудова можливість проявити себе в матчі з чинними чемпіонами. Ба більше, цей клуб останні вісім чи дев'ять років працює з одним і тим самим тренером, і це величезна перевага. Ми постараємося грати на повну силу, щоб вигравати матчі і радувати себе та вболівальників.

Особисто я вважаю, що велика різниця між нами та іншими командами, які домінують в англійському футболі, — це всього лише питання часу в плані того, що інші клуби довго працюють з одним і тим самим тренером, а ми — всього один місяць. Згодом ми напевно скоротимо розрив, і я сподіваюся, що це станеться дуже скоро.

Іноді це звучить, як виправдання, тому що кожен тренер говорить про час. Я знаю, що у футболі все складно, але в нашому випадку, завдяки процесу та ідеї, я на 100 відсотків впевнений, що ця команда з кожним матчем стає кращою. Згодом ми зможемо скоротити відставання від інших команд", — сказав Мареска.

Матч між Челсі та Манчестер Сіті відбудеться 18-го серпня, о 18:30 за київським часом.