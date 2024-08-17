Англія

32-річний англієць залишається у футболі у якості тренера.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Філ Джонс вирішив завершити кар'єру. Про це він оголосив в інтерв'ю ВВС.

Таким чином, 32-річний англієць продовжить набиратися досвіду у тренерській справі після року на чолі команди "червоних дияволів" U-18.

У своєму останньому сезоні-2021/22 Джонс провів вісім матчів. Він виступав за МЮ з 2011 року, коли перейшов із Блекберна. За "червоних дияволів" він відіграв 229 матчів, у яких забив шість голів та віддав вісім асистів.

Також на рахунку Джонса 27 матчів у складі збірної Англії, де він відзначився одним асистом.