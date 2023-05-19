Англія

"Червоні дияволи" не продовжуватимуть угоду з 31-річним футболістом.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс залишить склад "червоних дияволів" після закінчення сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб із Манчестера не продовжуватиме контракт із 31-річним англійцем, який стане вільним агентом.

Джонс приєднався до МЮ у 2011 році, перейшовши з Блекберна та наступного сезону став чемпіоном АПЛ під керівництвом Алекса Фергюсона.

Загалом Джонс провів 229 матчів у складі "червоних дияволів", у яких забив шість голів та віддав десять результативних передач.

"Останні кілька років були дуже важкими. Цього не можна заперечувати. Від цього нікуди не втекти. Я намагався бути зосередженим, щоб прийти у форму і грати більше.

І, знаєте, я сумував за футболом. Ти ростеш, граючи у футбол, і все, що ти хочеш робити, це грати у футбол. Мені пощастило, що я заробляв цим на життя, хоч і не так сильно, як хотілося б", — сказав Джонс.

Востаннє Джонс виходив на поле у матчі АПЛ проти Брентфорда (3:0) наприкінці минулого сезону.