Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 17 серпня 2024 року.
Арсенал — Вулвергемптон, getty images
17 серпня 2024, 20:29
У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув впевнену перемогу над Вулвергемптоном.
Головними героями цього протистояння стали Кай Гаверц та Букайо Сака, які записали на свій рахунок по одному голу та асисту.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Вулвергемптон у рамках 1-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Арсенал — Вулвергемптон 2:0
Голи: Гаверц, 25, Сака, 74
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Зінченко (Тімбер, 69) — Едегор, Парті, Райс (Жезус, 85) — Сака (Троссар, 80), Гаверц, Мартінеллі
Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Тоті, Аїт-Нурі (Доусон, 84) — Бельгард (Кунья, 57), Гомес (Са, 84), Леміна, Гомеш (Поденсе, 76) — Хі Чхан, Странд Ларсен (Чікіньо, 84)
Попередження: Сака, Жезус — Гомес, Тоті