Англія

Форвард дав свій коментар.

Ерлінг Голанд висловився про свою роль у Манчестер Сіті.

"Містяни" перемогли Челсі в 1-му турі АПЛ (2:0).

"Я хочу брати участь у командній роботі, допомагати гравцям знаходити найкращі позиції. Якщо я зможу стягнути центральних захисників і дати Бернарду Сілві, десятці, більше простору, я зроблю це. Це важко, але так і є.

Коли бачиш, як сьогодні грають захисники та півзахисники, здається, що — і Пеп не зрадіє, що я це кажу, — вони не потребують мене. Я можу просто стояти і дивитися", — пожартував нападник Манчестер Сіті.

Зазначимо, що Манчестер Сіті за тиждень удома гратиме проти Іпсвіча.