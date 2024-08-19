Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 18 серпня 2024 року.

Челсі без Мудрика програв стартовий матч Марески Манчестер Сіті.

Український нападник на полі так і не з'явився, як і не з'являться очки в його команди після першого туру.

Огляд матчу:

Челсі — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 18 , Ковачич, 84



Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Ренату, 79) — Кайседо, Лавія (Дьюзбері-Голл, 67) — Палмер, Енцо, Нкунку (Нету, 58) — Джексон (Гую, 66).



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіо (Фоден, 46), де Брюйне, Сілва, Доку — Голанд.



Попередження: Кайседо — Голанд.