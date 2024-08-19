Англія

Експерт розкритикував тен Гага.

Ексгравець МЮ Гарі Невілл висловив думку щодо перемоги "червоних дияволів" в матчі першого туру АПЛ проти Фулгема (1:0).

"Перемога була дуже важливою. Команда ще шукає правильний баланс, у них нові гравці. Знову змінилася пара в центрі захисту, що викликає невелике занепокоєння. Тен Гаг сказав, що причина заміни Магвайра – запобіжний захід, а не травма. Але їм потрібно стежити за цим та підтримувати гравців у формі.

Я думаю, що у жовтні тен Гаг вже не зможе виправдатись травмами. Це не може знову повторитися.

Якщо одного сезону трапилося багато травм, це можна назвати невдачею. Якщо це відбувається у другому сезоні поспіль – то це вже не невдача, а результат роботи медичного персоналу, реабілітологів, наукового блоку.

Їм потрібно досягти того, щоб усі гравці були готові. Команда має пройти довгий шлях, але це був хороший старт для них і для Зіркзе, оскільки вони грали без центрфорварда", – сказав колишній гравець Манчестер Юнайтед.