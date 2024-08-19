Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 САУДІВСЬКИЙ КЛУБ ГОТОВИЙ ЗРОБИТИ ВІНІСІУСА НАЙОПЛАЧУВАНІШИМ ФУТБОЛІСТОМ ПЛАНЕТИ, — ПОВІДОМЛЯЄ ESPN.

💭 Якщо в Саудівській Аравії монархія, то чому циганський король там втратив свій титул?

📰 АЛЬВАРО МОРАТА ОГОЛОСИВ ПРО РОЗЛУЧЕННЯ З ДРУЖИНОЮ ПІСЛЯ ВОСЬМИ РОКІВ СТОСУНКІВ.

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📰 НОВОСПЕЧЕНИЙ КЕРМАНИЧ НАПОЛІ АНТОНІО КОНТЕ ВИСЛОВИВСЯ ПРО РІВЕНЬ СКЛАДУ В СВОЄМУ НОВОМУ КЛУБІ: "НАПОЛІ НЕ ВИСТАЧАЄ 12 ФУТБОЛІСТІВ".

💭 А як же ж найбільш проблемна для Челсі позиція квотербека?

📰 РЕАЛ МАДРИД ВПЕВНЕНО ОБІГРАВ АТАЛАНТУ ТА ЗДОБУВ СУПЕРКУБОК ЄВРОПИ.

📰 ПАУЛО ДІБАЛА УЗГОДИВ КОНТРАКТ З САУДІВСЬКОЮ АЛЬ-КАДСІЄЮ.

💭Звертайтеся.

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПРИДИВЛЯЄТЬСЯ ДО МАРКОСА АЛОНСО, — ПОВІДОМЛЯЄ THE ATHLETIC.

📰 МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ НА ПОЗНАЧЦІ В 99 МАТЧІВ ЗАВЕРШИВ ВИСТУПИ ЗА ЗБІРНУ ХОРВАТІЇ.

📰 КЕРМАНИЧ МАДРИДСЬКОГО РЕАЛА КАРЛО АНЧЕЛОТТІ ВИСЛОВИВСЯ ПРО РІВЕНЬ АТАЛАНТИ: "ГРАТИ ПРОТИ АТАЛАНТИ — ЦЕ ВСЕ ОДНО ЩО ЙТИ ДО СТОМАТОЛОГА!"

💭 У Партизана невиліковний випадок.

📰 КІЛІАН МБАППЕ ПОДІЛИВСЯ ОЧІКУВАННЯМИ ЩОДО СВОЄЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В НОВОМУ СЕЗОНІ: "ЯКЩО ЗМОЖУ ЗАБИТИ 50 ГОЛІВ ЗА СЕЗОН, ТО БУДЕ 50 ГОЛІВ".

📰 МИХАЙЛО МУДРИК ПОТУЖНО ВИСЛОВИВСЯ: "ЛЮДИ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ МОЄЇ НАЙКРАЩОЇ ВЕРСІЇ".

💭 Це вже закон про легалізацію канабісу почав діяти чи що?

📰 ТІАГО АЛЬКАНТАРА ЗАЛИШИВ ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ ГАНСІ ФЛІКА В БАРСЕЛОНІ.

💭 Так! Так! І ще раз так!

📰 ІЛКАЙ ГЮНДОГАН ЗВ'ЯЗАВСЯ З МАНЧЕСТЕР СІТІ ЧЕРЕЗ БАЖАННЯ ЗАЛИШИТИ БАРСЕЛОНУ.

💭 Звідки він взяв гроші на алкоголь та дзвінки у роумінгу???