У "червоних" досі жодного підписання цього літа.
Мамардашвілі, getty images
19 серпня 2024, 20:45
Ліверпуль зробив вже кілька спроб купити воротаря Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, але отримав відмову від іспанського клубу. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, трохи більше ніж за десять днів керівництво "червоних" зробило три пропозиції щодо трансферу грузинського гравця, але щоразу "кажани" їх відхиляли.
Зазначається, що іспанський клуб відмовляється продавати Мамардашвілі дешевше 40 млн. євро. Ліверпуль близький до цієї суми, але не хоче погоджуватися на вимоги Валенсії. Очікується, що цього тижня сторони продовжать перемовини для остаточного погодження трансферу.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн євро.
У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".