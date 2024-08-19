Англія

У "червоних" досі жодного підписання цього літа.

Ліверпуль зробив вже кілька спроб купити воротаря Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, але отримав відмову від іспанського клубу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, трохи більше ніж за десять днів керівництво "червоних" зробило три пропозиції щодо трансферу грузинського гравця, але щоразу "кажани" їх відхиляли.

Зазначається, що іспанський клуб відмовляється продавати Мамардашвілі дешевше 40 млн. євро. Ліверпуль близький до цієї суми, але не хоче погоджуватися на вимоги Валенсії. Очікується, що цього тижня сторони продовжать перемовини для остаточного погодження трансферу.