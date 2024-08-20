Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 19 серпня 2024 року.

У заключному матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем не зміг переграти в гостях Лестер, який підвищився в класі за підсумками минулого сезону.

Рахунок у матчі було відкрито на 29-ій хвилині завдяки зусиллям Педро Перро, але у другому таймі легендарний нападник "лисиць", 37-річний Джеймі Варді, знайшов свій момент та повернув паритет на табло — 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лестер Сіті — Тоттенгем у рамках 1-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Лестер — Тоттенгем 1:1

Голи: Варді, 58 - Порро, 29

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Вестергор, Крістіансен — Ндіді, Вінкс — Фатаву, Буонанотте (Сумаре, 79), Декордова-Рід (Макатір, 86) — Варді (Мавідіді, 79)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Спенс, 90), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр (Вернер, 78), Бентанкур (Кулусевські, 78) — Джонсон (Бергвалль, 78), Меддісон (Грей, 78), Сон (Рішарлісон, 90) — Соланке

Попередження: Фас — Бентанкур.