Англія

Норвезький хавбек перебуває в Лондоні для проходження медогляду перед трансфером.

Центральний півзахисник Бернли Сандер Берге знаходиться за крок до того, щоб повернуся до АПЛ та стати гравцем лондонського Фулгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний норвежець перебуває зараз у Лондоні для проходження медогляду у таборі "дачників" та завершення формальних моментів у переговорному процесі.

Зазначається, що Фулгем погодив із Бернлі трансфер Сандера за гарантовані 20 млн фунтів стерлінгів, а ще 5 млн будуть передбачені в якості бонусів.

У минулому сезоні АПЛ Сандер Берге зіграв за Бернлі 37 матчів, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.