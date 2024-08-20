Норвезький хавбек перебуває в Лондоні для проходження медогляду перед трансфером.
Сандер Берге, Getty Images
20 серпня 2024, 11:22
Центральний півзахисник Бернли Сандер Берге знаходиться за крок до того, щоб повернуся до АПЛ та стати гравцем лондонського Фулгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 26-річний норвежець перебуває зараз у Лондоні для проходження медогляду у таборі "дачників" та завершення формальних моментів у переговорному процесі.
Зазначається, що Фулгем погодив із Бернлі трансфер Сандера за гарантовані 20 млн фунтів стерлінгів, а ще 5 млн будуть передбачені в якості бонусів.
У минулому сезоні АПЛ Сандер Берге зіграв за Бернлі 37 матчів, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.