Центральний півзахисник Бернли Сандер Берге знаходиться за крок до того, щоб повернуся до АПЛ та стати гравцем лондонського Фулгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний норвежець перебуває зараз у Лондоні для проходження медогляду у таборі "дачників" та завершення формальних моментів у переговорному процесі.

Зазначається, що Фулгем погодив із Бернлі трансфер Сандера за гарантовані 20 млн фунтів стерлінгів, а ще 5 млн будуть передбачені в якості бонусів.

У минулому сезоні АПЛ Сандер Берге зіграв за Бернлі 37 матчів, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.