Англія

"Гірники" цікавилися орендою бразильського вінгера, але він перейде в Спарту Роттердам.

Молодий вінгер Манчестер Сіті Кайкі продовжить кар'єру в нідерландській Ередевізі, куди він незабаром вирушить та гратиме там на правах орендної угоди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний бразилець прибуде до Нідерландів у цю неділю на матч роттердамської Спарти, а вже на початку наступного тижня, в понеділок, гравець пройде медогляд і підпише контракт.

Відомо, що сторони підпишуть орендну угоду, в якій не буде передбачено право повноцінного викупу бразильського нападника.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про зацікавленість в оренді Кайкі з боку донецького Шахтаря. Так, писалося, що разом зі Спартою Роттердам "гірники" очолювали трансферну боротьбу за молодого вінгера Манчестер Сіті.