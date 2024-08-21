Англія

Серед найкращих п'ять гравців лондонського Арсеналу.

Професійна футбольна асоціація у своєму твіттері опублікувала символічну збірну минулого сезону в англійській Прем'єр-лізі.

До кращих потрапили відразу п'ять гравців лондонського Арсеналу і чотири від Манчестер Сіті. Ще два місця дісталися представникам Ліверпуля та Астон Вілли.

Воротар: Давід Рая (Арсенал).

Захисники: Вільям Саліба, Габріел Магальяес (обидва – Арсенал), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Деклан Райс, Мартін Едегор (обидва – Арсенал).

Нападники: Оллі Воткінс (Астон Вілла), Ерлінг Голанд, Філ Фоден (обидва – Манчестер Сіті).

Раніше ПФА назвала найкращого гравця в Англії за підсумками минулого сезону, а також найкращого молодого футболіста в АПЛ.