Англія

22-річний англієць провів видовищний та результативний сезон у складі "синіх".

Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим молодим гравцем в Англії за версією Професійної футбольної асоціації.

У боротьбі за нагороду 22-річний англієць обійшов двох гравців МЮ — Алехандро Гарначо та Кобі Майну, а також колишнього вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе, форварда Жуана Педро з Брайтона та вінгера Арсеналу Букайо Саку.

Cole Palmer is the PFA Young Player of the Year. 🏆 pic.twitter.com/xA1CE0jkaN — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

Минулого сезону Палмер провів 48 матчів за Челсі, в яких забив 27 голів та віддав 15 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Палмер продовжив контракт з Челсі на 9 років.