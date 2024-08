Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим молодим гравцем в Англії за версією Професійної футбольної асоціації.

У боротьбі за нагороду 22-річний англієць обійшов двох гравців МЮ — Алехандро Гарначо та Кобі Майну, а також колишнього вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе, форварда Жуана Педро з Брайтона та вінгера Арсеналу Букайо Саку.

Cole Palmer is the PFA Young Player of the Year. 🏆 pic.twitter.com/xA1CE0jkaN