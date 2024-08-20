22-річний англієць провів видовищний та результативний сезон у складі "синіх".
Коул Палмер, Getty Images
20 серпня 2024, 23:20
Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим молодим гравцем в Англії за версією Професійної футбольної асоціації.
У боротьбі за нагороду 22-річний англієць обійшов двох гравців МЮ — Алехандро Гарначо та Кобі Майну, а також колишнього вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе, форварда Жуана Педро з Брайтона та вінгера Арсеналу Букайо Саку.
Минулого сезону Палмер провів 48 матчів за Челсі, в яких забив 27 голів та віддав 15 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Палмер продовжив контракт з Челсі на 9 років.