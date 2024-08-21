Останні три сезони нагорода від ПФА дістається гравцям Манчестер Сіті.
Філ Фоден, Getty Images
21 серпня 2024, 00:25
Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим гравцем в Англії за версією Професійної футбольної асоціації.
У боротьбі за нагороду 24-річний англієць випередив своїх партнерів по команді Родрі та Ерлінга Голанда, а також півзахисника Арсеналу Мартіна Едегора, хавбека Челсі Коула Палмера та форварда Астон Вілли Оллі Воткінса.
Минулого сезону Фоден провів 53 матчі, в яких забив 27 голів та віддав 12 гольових передач.
Також додамо, що останні три сезони нагороду найкращому гравцю від ПФА забирали виключно гравці Манчестер Сіті – у 2022 році це був Кевін де Брюйне, а у 2023 – Голанд.
Раніше повідомлялося, що Палмер — найкращий молодий гравець року в Англії за версією ПФА.