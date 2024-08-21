Англія

Останні три сезони нагорода від ПФА дістається гравцям Манчестер Сіті.

Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим гравцем в Англії за версією Професійної футбольної асоціації.

У боротьбі за нагороду 24-річний англієць випередив своїх партнерів по команді Родрі та Ерлінга Голанда, а також півзахисника Арсеналу Мартіна Едегора, хавбека Челсі Коула Палмера та форварда Астон Вілли Оллі Воткінса.

Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7 — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

Минулого сезону Фоден провів 53 матчі, в яких забив 27 голів та віддав 12 гольових передач.

Також додамо, що останні три сезони нагороду найкращому гравцю від ПФА забирали виключно гравці Манчестер Сіті – у 2022 році це був Кевін де Брюйне, а у 2023 – Голанд.

Раніше повідомлялося, що Палмер — найкращий молодий гравець року в Англії за версією ПФА.