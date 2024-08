Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим гравцем в Англії за версією Професійної футбольної асоціації.

У боротьбі за нагороду 24-річний англієць випередив своїх партнерів по команді Родрі та Ерлінга Голанда, а також півзахисника Арсеналу Мартіна Едегора, хавбека Челсі Коула Палмера та форварда Астон Вілли Оллі Воткінса.

