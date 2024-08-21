Команда АПЛ підсилилась португальським виконавцем.
Матеуш Гонсалу Еспанья Фернандеш, Саутгемптон
21 серпня 2024, 09:37
Саутгемптон оголосив про трансфер півзахисника Спортінга Матеуша Фернандеша. З 20-річним напівзахисником укладено контракт на 5 років.
A Bola повідомляє, що Спортинг отримав 15 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачено у вигляді бонусів – плюс 10% при перепродажі гравця.
У минулому сезоні хавбек грав за Ешторіл на правах оренди. В 28 матчах чемпіонату Португалії зробив два голових паса.