Англія

Португалець радий повернутися на Стемфорд Брідж.

Челсі нещодавно оголосив про придбання нападника Жоау Феліша, який уже представляв лондонців на правах оренди (друга половина сезону-2022/23).

Португалець уже прокоментував своє повернення до Лондона, передає офіційний сайт "синіх":

"Для мене це шанс знайти дім. Після двох оренд [Челсі та Барселона] мені потрібно було назавжди залишитися на одному місці, а кращого місця, ніж у Челсі, для мене немає. Я бачу ідеальне місце, щоб сяяти.

Багато речей змусили мене повернутися: проєкт, клуб, ліга, вболівальники, час, який я провів тут раніше. Я почувався дуже добре, коли був у Челсі, незважаючи на тодішні результати. Я дуже радий повернутися.

Я розвинувся як гравець у багатьох відношеннях: у сприйнятті гри, місцях, куди м'яч може легко потрапити, де я можу більше вплинути на ситуацію. Я намагаюся зрозуміти це, переглядаючи відео своїх ігор.

Я дещо змінився з того часу, коли був тут востаннє. Зараз мені 24 роки. У листопаді мені буде 25. Я відчуваю, що виріс як гравець. Із віком це нормально. Я більш готовий до Прем'єр-ліги.

Я відчуваю, що мої найкращі роки попереду. Я в цьому не сумніваюся. І цей рік буде вдалим, адже тепер я вдома і можу насолоджуватися цим.

Я просто хочу дати найкраще команді та клубу; голи, асисти. У цьому сезоні я хочу зіграти якомога більше матчів, допомогти команді та клубу знову бути на вершині світового футболу. Челсі має бути там. Ми маємо провести великий сезон, тож я зроблю все можливе, щоб допомогти", — заявив новачок Челсі.

Нагадаємо, Феліш підписав 7-річний контракт із клубом АПЛ. Нападник став десятим літнім придбанням лондонців.