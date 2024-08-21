Англія

У Бірмінгемі розраховують на аргентинського гравця.

Голкіпер Еміліано Мартінес оновив свою угоду з Астон Віллою, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Вест Гем — Астон Вілла 1:2 Відео голів та огляд матчу 17.08.2024

Новий контракт із 31-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2029 року. Бірмінгемців він представляє з вересня 2020-го.

У 1-му турі АПЛ-2024/25 Мартінес допоміг Астон Віллі здолати Вест Гем Юнайтед на виїзді, але все ж пропустив 1 гол.

Далі на колектив Унаї Емері чекає домашній матч проти Арсеналу. Він відбудеться в суботу, 24 серпня.

Нагадаємо, нападник бірмінгемців Оллі Воткінс потрапив до символічної збірної минулого сезону АПЛ за версією ПФА.