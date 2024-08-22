Англія

Барселона залишилася ні з чим.

Правий латераль Манчестер Сіті Жоау Канселу близький до переходу у саудівський Аль-Хіляль. Про це повідомляє портал City Report.

За інформацією джерела, сума трансферної компенсації може становити щонайменше 35 млн. євро. Самому футболістові запропонували контракт до 30 червня 2027 року.

Чинна трудова угода португальця з "містянами" розрахована до літа 2027 року з зарплатнею 13 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Жоау Канселу на правах оренди відіграв за Барселону 42 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона не полишає надій купити Канселу.