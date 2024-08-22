Італійський фахівець не розраховує на досвідчених англійців.
Мареска, getty images
22 серпня 2024, 12:53
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про відсторонених від основної команди гравців Рахіма Стерлінга та Бена Чілвелла. Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.
"Вони тренуються окремо. Ситуація з ними обома абсолютно зрозуміла. У нас великий склад, і неможливо дати їм всім ігрові хвилини. Якщо вони шукають ігровий час, їм краще піти.
Я намагаюся бути чесним. В мене була розмова із Рахімом перед грою з Манчестер Сіті. Я сказав, що йому буде важко отримати ігрові хвилини тут, і це було причиною його відсутності. Я не кажу, що Рахім поганий гравець, але я віддаю перевагу іншим вінгерам.
Бен славний хлопець, але я сказав, що йому буде важко на своїй позиції. Це не жорстоко, це просто чесно", — заявив Мареска.
Нагадаємо, в рамках плей-офф Ліги конференцій, "сині" зустрінуться зі швейцарським Серветтом. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.