Англія

Італійський фахівець не розраховує на досвідчених англійців.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про відсторонених від основної команди гравців Рахіма Стерлінга та Бена Чілвелла. Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Вони тренуються окремо. Ситуація з ними обома абсолютно зрозуміла. У нас великий склад, і неможливо дати їм всім ігрові хвилини. Якщо вони шукають ігровий час, їм краще піти.

Я намагаюся бути чесним. В мене була розмова із Рахімом перед грою з Манчестер Сіті. Я сказав, що йому буде важко отримати ігрові хвилини тут, і це було причиною його відсутності. Я не кажу, що Рахім поганий гравець, але я віддаю перевагу іншим вінгерам.

Бен славний хлопець, але я сказав, що йому буде важко на своїй позиції. Це не жорстоко, це просто чесно", — заявив Мареска.

Нагадаємо, в рамках плей-офф Ліги конференцій, "сині" зустрінуться зі швейцарським Серветтом. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.