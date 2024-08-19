Англія

Слова тренера після невдалого матчу.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик заслуговував вийти у стартовому складі команди на матч проти Манчестер Сіті (0:2).

"Важко обрати стартовий склад. Причина в тому, що у нас, мабуть, були деякі гравці на лаві запасних, які заслуговували почати гру зі старту, як-от Михайло Мудрик і деякі інші футболісти. Але іноді доводиться приймати такі рішення.

Чи залишиться Стерлінг у команді після літнього трансферного вікна? Я не знаю. Наступного дня ми посидимо та прояснимо ситуацію, але це не більше. Я хочу, щоб Рахім Стерлінг залишився, але немає місця для всіх. Тому деякі з них повинні піти", — сказав Енцо в коментарі Football.london.

Мудрик всю гру провів на лаві запасних.