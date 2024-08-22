Англія

Норвежець продовжить виступи у АПЛ.

Півзахисник Сандер Берге перейшов із Бернлі до лондонського Фулгема. Про це повідомляє офіційний сайт "дачників".

Зазначається, що 26-річний норвежець підписав п'ятирічний контракт з представником АПЛ з можливістю продовження ще на один сезон. Берге виступатиме за новий клуб під 16-м номером.

За інформацією Трансфермаркт, "дачники" заплатили "бордовим" за гравця збірної Норвегії 23,55 мільйонів євро.

"Відчуття фантастичні. Останні кілька тижнів ситуація змінювалася, але нарешті я сиджу тут, у футболці клубу; на цьому прекрасному стадіоні, знаючи, що моє майбутнє пов'язане з Фулгемом, і це здорово.

Фулгем завжди був командою, яка захоплювала мене. Я грав із ними, як у Чемпіоншипі, так і в Прем'єр-лізі, і це фантастика. В основі клубу лежать домінування, агресія, вміння грати на випередження і показувати красивий футбол, і це мені підходить, — сказав Берге після підписання контракту.

Минулого сезону Сандер Берге відіграв за Бернлі 40 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.