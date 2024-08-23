Англія

Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро.

Брентфорд найближчим часом підпише контракт з вінгером Греміо Густаво Нуньєсом.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 18-річного бразильця за 12 мільйонів євро. Також бразильський клуб отримає 20% від майбутнього продажу футболіста.

У суботу, 24 серпня, Густаво пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт до літа 2029 року.

Нагадаємо, Нуньєс дебютував в основній команді Греміо у лютому цього року. На його рахунку 40 матчів, сім голів та чотири асисти.