Англія

37-річний боснієць знову став гравцем "ірисок".

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Асміром Беговичем.

Угода з 37-річним боснійцем розрахована до літа 2025 року.

Асмір дістався "ірискам" безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону Бегович провів 46 матчів за КПР, з яких 13 на нуль при 60 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, у першому турі АПЛ Евертон поступився Брайтону (0:3). У другому турі "іриски" зіграють проти Тоттенгема. Гра відбудеться 24 серпня о 17:00 за Києвом.