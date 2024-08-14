Англія

Бразилець може стати одноклубником Віталія Миколенка.

Нападник Барселони Вітор Роке може переїхати на Туманний Альбіон, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, Евертон запропонував за гравця 25+3 млн євро. Втім, ця пропозиція відхилена Барселоною, оскільки вони хочуть 30-35 млн євро. Переговори між клубами надалі тривають.

Нагадаємо, Роке став гравцем Барселони взимку цього року. На його рахунку 16 матчів та два забиті м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Лапорта блокує відхід Вітора Роке.