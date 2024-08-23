Англія

Іспанець може стати партнером Віталія Миколенка.

Евертон зацікавлений у підписанні хавбека ПСЖ Карлоса Солера, пише журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ліверпульський клуб за іспанцем. Конкуренцію за гравця складе Вест Гем. ПСЖ готовий продати футболіста.

Паризька команда придбала Солера влітку 2022 року. За нього заплатили Валенсії 18 млн євро. На рахунку 27-річного Солера 4 голи за 14 матчів у складі збірної Іспанії.

Чинний контракт гравця з чинним чемпіоном Франції розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Карлос Солер відіграв за ПСЖ 28 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.