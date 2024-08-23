Американець залишиться в туринському клубі.
ВЕСТОН МАККЕННІ, GETTY IMAGES
23 серпня 2024, 12:58
Туринський Ювентус погодив деталі нового контракту з півзахисником Вестоном Маккенні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, хавбек та клуб домовилися про договір до кінця сезону-2025/26.
25-річний гравець приєднався до "старої синьйори" із Шальке перед сезоном-2020/21.
У минулому сезоні Серії А американець зіграв 34 матчі і віддав 7 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Маккенні може стати одноклубником Мессі в Інтер Маямі.