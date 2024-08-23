Італія

Американець залишиться в туринському клубі.

Туринський Ювентус погодив деталі нового контракту з півзахисником Вестоном Маккенні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, хавбек та клуб домовилися про договір до кінця сезону-2025/26.

25-річний гравець приєднався до "старої синьйори" із Шальке перед сезоном-2020/21.

У минулому сезоні Серії А американець зіграв 34 матчі і віддав 7 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Маккенні може стати одноклубником Мессі в Інтер Маямі.