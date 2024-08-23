Португалія

Збірна Португалії завжди розраховує на Кріша.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про виступи Кріштіану Роналду за національну команду.

"Двері до збірної для нього завжди відчинені. Для нас важливо, що Кріштіану грає за свій клуб, що він активний. Ми стежимо за ним, як і за рештою гравців. Він наш капітан. Його фізичні дані дуже хороші, а настрій важливий для команди.

Так, він уже не той гравець, яким був десять років тому. Але тепер має ще більше досвіду. Немає сенсу говорити про вік, бо є приклад Пепе, який бездоганно зіграв на Євро. Досвід на рівні збірної дуже важливий із погляду допомоги молодим гравцям.

Ми оцінюємо Кріштіану так само як інших гравців. За багатьма показниками він найкращий форвард у португальському футболі", – сказав Мартінес.

Нагадаємо, гол Роналду приніс нічию для Ан-Насра у матчі проти Аль-Раеда.