Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

Угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2025 року.

What you've all been waiting for...



Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU