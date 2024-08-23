Англія

Угода з 33-річним німцем розрахована на один рік.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

Угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2025 року.

What you've all been waiting for...



Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

Ілкай дістався "міщанам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Барселону.

Нагадаємо, Гюндоган перебрався з Сіті до Барселони влітку 2023 року. Минулого сезону він провів 51 матч, у яких забив п'ять голів та віддав 14 асистів.