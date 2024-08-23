Угода з 33-річним німцем розрахована на один рік.
Ілкай Гюндоган, ФК Манчестер Сіті
23 серпня 2024, 13:19
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.
Угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2025 року.
Ілкай дістався "міщанам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Барселону.
Нагадаємо, Гюндоган перебрався з Сіті до Барселони влітку 2023 року. Минулого сезону він провів 51 матч, у яких забив п'ять голів та віддав 14 асистів.