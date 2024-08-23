Іспанія

Німець попрощався з фанатами Барси.

Новий-старий півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував свій відхід з Барселони.

"Шановні кулес, нам уже час прощатися лише через один рік.

Я приїхав до Барселони, щоб зіткнутися з новим захоплюючим викликом, і я був до нього готовий. Я віддав усе, щоб найкраще битися за команду та клуб, і з нетерпінням чекав на можливість допомогти партнерам по команді в новому сезоні.

Зараз я залишаю клуб у складній ситуації, але якщо мій догляд може допомогти клубу фінансово, мені буде не так сумно.

Проте це був час із неймовірним досвідом, злетами та падіннями – я завжди хотів грати у Барсі, дуже вдячний за спогади та досвід, які я запам'ятаю на все життя.

Бажаю вам всього найкращого цього сезону і в майбутньому.

Вболівальники заслуговують на те, щоб цей великий клуб повернувся до числа найкращих у світі", – написав Гюндоган.

Нагадаємо, Гюндоган перебрався з Сіті до Барселони влітку 2023 року. Минулого сезону він провів 51 матч, у яких забив п'ять голів та віддав 14 асистів.