Керманич "орлів" висловився про можливе підписання англійського вінгера.
Рахім Стерлінг, getty images
23 серпня 2024, 16:00
Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска не виключив відхід вінгера Рахіма Стерлінга до закриття трансферного вікна.
Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував можливе підписання 29-річного англійця.
"Рахім Стерлінг — фантастичний гравець, але це не означає, що він стане гравцем Крістал Пелес! Він чудовий гравець, але я не знаю, в якому клубі він опиниться", — цитує слова Гласнера журналіст Фабріціо Романо.
У минулому сезоні Рахім Стерлінг провів за Челсі 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.