Англія

Керманич "орлів" висловився про можливе підписання англійського вінгера.

Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска не виключив відхід вінгера Рахіма Стерлінга до закриття трансферного вікна.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував можливе підписання 29-річного англійця.

"Рахім Стерлінг — фантастичний гравець, але це не означає, що він стане гравцем Крістал Пелес! Він чудовий гравець, але я не знаю, в якому клубі він опиниться", — цитує слова Гласнера журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Рахім Стерлінг провів за Челсі 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.