Лондонський Арсенал хоче купити чемпіона Європи з Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, вінгер баскського клубу наразі є пріоритетною ціллю для лондонського клубу у поточне трансферне вікно. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче зробити атаку команди більш варіативною, і саме Вільямс на його думку ідеально підходить для цього.

Зазначається, що Арсенал готовий заплатити за 22-річного іспанця стільки, скільки запросить Атлетік.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 10,4 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Вільямс погодився перейти в Барселону.