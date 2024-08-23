Поки Барселона шукає гроші, Арсенал діє.
Вільямс, getty images
23 серпня 2024, 22:47
Лондонський Арсенал хоче купити чемпіона Європи з Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє The Independent.
За інформацією джерела, вінгер баскського клубу наразі є пріоритетною ціллю для лондонського клубу у поточне трансферне вікно. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче зробити атаку команди більш варіативною, і саме Вільямс на його думку ідеально підходить для цього.
Зазначається, що Арсенал готовий заплатити за 22-річного іспанця стільки, скільки запросить Атлетік.
Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 10,4 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Вільямс погодився перейти в Барселону.