Англія

Поки Барселона шукає гроші, Арсенал діє.

Лондонський Арсенал хоче купити чемпіона Європи з Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, вінгер баскського клубу наразі є пріоритетною ціллю для лондонського клубу у поточне трансферне вікно. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче зробити атаку команди більш варіативною, і саме Вільямс на його думку ідеально підходить для цього.

Зазначається, що Арсенал готовий заплатити за 22-річного іспанця стільки, скільки запросить Атлетік.