Англія

Бельгієць утретє повернеться до Серії А.

Центральний нападник Челсі Ромелу Лукаку стане гравцем Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.

За 31-річного бельгійця "сині" отримають 30+15 мільйонів євро. З новим клубом гравець підпише трирічний контракт.

У сезоні-2023/24 Лукаку на правах оренди виступав за Рому. На його рахунку 21 гол і 4 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.

Приєднавшись до Наполі, нападник возз'єднається з Антоніо Конте. Під його керівництвом Ромелу протягом двох кампаній (2019/20 і 2020/21) представляв Інтер (95М, 64Г, 16А).

Нагадаємо, нещодавно неаполітанці придбали нападника Бенфіки Давіда Нереса.