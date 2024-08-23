Бельгієць утретє повернеться до Серії А.
Ромелу Лукаку, Getty Images
23 серпня 2024, 23:18
Центральний нападник Челсі Ромелу Лукаку стане гравцем Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.
За 31-річного бельгійця "сині" отримають 30+15 мільйонів євро. З новим клубом гравець підпише трирічний контракт.
У сезоні-2023/24 Лукаку на правах оренди виступав за Рому. На його рахунку 21 гол і 4 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.
Приєднавшись до Наполі, нападник возз'єднається з Антоніо Конте. Під його керівництвом Ромелу протягом двох кампаній (2019/20 і 2020/21) представляв Інтер (95М, 64Г, 16А).
Нагадаємо, нещодавно неаполітанці придбали нападника Бенфіки Давіда Нереса.