Правий вінгер Давід Нерес перебрався з Бенфіки до Наполі, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, контракт із 27-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2028 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон. Неаполітанцям Нерес обійшовся в 28 млн євро.

A new signing is in town ✍️



💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeDavid pic.twitter.com/9VNBbMnV3u