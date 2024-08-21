Італія

Колектив Антоніо Конте посилився бразильським виконавцем.

Правий вінгер Давід Нерес перебрався з Бенфіки до Наполі, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, контракт із 27-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2028 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон. Неаполітанцям Нерес обійшовся в 28 млн євро.

Бенфіку Давід представляв протягом двох кампаній. До Лісабона він перебрався так і не зігравши жодного матчу за Шахтар. На рахунку вінгера 17 голів і 26 асистів у 83 поєдинках у всіх турнірах за "орлів". Із лісабонцями Нерес виграв чемпіонат Португалії сезону-2022/23.

Нагадаємо, нещодавно півзахисник Наполі Єнс Каюсте поповнив склад Іпсвіч Таун.