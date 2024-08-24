Англія

Смішно це чути з табору Челсі.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про можливі вхідні трансфери у поточне трансферне вікно. Його слова наводить The Guardian.

"Якщо ми підписуємо гравців заради того, щоб їх підписати, то краще нам цього не робити, нам не потрібні трансфери заради трансферів. Але якщо ми хочемо брати футболістів тому, що вони допоможуть нам стати кращими, то, звичайно, ми підпишемо їх. В іншому випадку ми задоволені тим, що є.

Мені подобається Марк Гую. Але якщо у нас є шанс отримати "дев'ятку", який зможе нам допомогти, ми спробуємо це зробити", — сказав Мареска.

Нагадаємо, Челсі цього літа витратив на трансфери 218 мільйонів євро, придбавши 11 нових гравців, що призвело до збільшення складу команду до 43 гравців.